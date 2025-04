Spazzatura abbandonata: «Fermateli» 

L’abbandono di rifiuti vicino all'oratorio di via Seneca è diventato un’abitudine nonostante la presenza di un’isola ecologica. Gli abitanti della zona, ma anche i frequentatori della parrocchia di San Giovanni Battista De La Salle, sembrano essere rassegnati.

Questo però non vale per tutti, come ad esempio per Pasquale Corrias, un abitante di via Seneca: «Se si smette di protestare allora non cambierà mai nulla», osserva, «il problema è che non ci sono telecamere di videosorveglianza. Sarebbero un deterrente fondamentale per scoraggiare questi maleducati da venire qui e abbandonare la spazzatura». E l'installazione di telecamere è quella che da tempo chiedono in molti. «In altre parti di Monserrato ce ne sono tante e infatti episodi di abbandono di rifiuti non sono così frequenti come invece lo sono qui», dice Paoletta Dessì, «appena comincerà a fare più caldo si sentirà nuovamente l'odore della spazzatura abbandonata».

