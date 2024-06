Spazzatura abbandonata: è emergenza  

È di nuovo critica la situazione tra via Marconi e viale Colombo. Anche ieri decine di buste della spazzatura, già contrassegnate dai bollini di rifiuti non conformi, erano disseminate lungo i marciapiedi.Così sul posto sono arrivate le squadre del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale, gli ispettori ambientali e gli operatori della De Vizia.Si cercava di trovare tracce per risalire ai responsabili degli enormi bustoni neri lasciati a pochi passi dall’incrocio con via Turati e anche nella stessa via Turati. Colmi di indifferenziato e per lo più conferiti in buste che non sono più a norma.Bisognerà adesso stabilire se siano stati gettati da non residenti, come appare molto probabile, o da qualche residente della zona che ancora non utilizza le buste trasparenti per il secco e soprattutto che non lascia le buste dentro i mastelli come prevedono le regole. In via Garibaldi intanto tra i cumuli di buste, da giorni spunta anche un divano. (g. da.)

