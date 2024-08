«Spazzate via le speculazioni su di noi» 

Bergamo. Oltre al dolore atroce per la perdita terribile di una figlia, sorella e compagna di vita, i familiari e il fidanzato di Sharon Verzeni, mentre le indagini andavano avanti e sembravano all’apparenza arenarsi, per un mese hanno dovuto subire, oltre alla pressione mediatica, una serie di illazioni anche su abitudini e frequentazioni della barista 33enne. E lo stesso Sergio Ruocco spesso additato come sospettato. Mai da Bruno e Maria Teresa, però, il padre e la madre di Sharon, che già da quel 30 luglio l’hanno accolto in casa e lo hanno sempre difeso. E così ieri davanti alla villetta di Bottanuco, pochi chilometri da Terno d’Isola, dove Sharon viveva con Sergio, Bruno Verzeni ha voluto parlare ai cronisti: «A un mese dalla morte di nostra figlia, la notizia di oggi ci solleva, anche perché spazza via anche tutte le speculazioni che sono state fatte sulla vita di Sharon e di Sergio», ha affermato il padre «vogliamo che l’assurda morte di Sharon non sia vana e provochi in tutti maggiore sensibilità al tema della sicurezza».

