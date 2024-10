spazzata via l’hermaea 

Hermaea Olbia 0

Futura Giovani BA 3

Hermaea Olbia : Ngolongolo 3, Blasi (L), Civetta 1, Partenio 2, Fontemaggi 2, Korhonen 8, Pasquino, Trampus 6, Kogler 3, Negri 4, Piredda, Barbazeni 2. Allenatore Guadalupi.

F. G. Busto Arsizio : Monza 2, Zanette 12, Rebora 6, Kone 10, Enneking 15, Zakościelna, Cecchetto (L), Orlandi 10, Del Freo, Brandi, Baratella, Landucci, Osana (L). Allenatore Beltrami.

Arbitri : Bonomo-D'Argenio.

Parziali : 22-25, 11-25, 13-25.

Olbia. Per espugnare il GeoPalace la Futura Giovani Busto Arsizio ci mette poco più di un’ora: l’Hermaea Olbia cede 0-3 nella 4ª giornata di A2 femminile di volley e resta nelle ultime posizioni con 3 punti.

Le premesse non erano malvagie per la squadra di Dino Guadalupi. Intenzionata a riscattare la sconfitta di Como, l’Hermaea approccia bene la partita. Squadre “incollate” in avvio, con le padrone di casa avanti di 2 o 3 punti, poi la formazione ospite mette il turbo, pareggia i conti (15-15) e scava il solco quel tanto che basta per aggiudicarsi il parziale 25-22. Le galluresi non riescono a prendere le contromisure, e nel secondo set crollano: trascinate dalle ex Orlandi e Rebora le bustocche lo vincono a 11, si portano sul 2-0 e sulla scia del raddoppio partono col botto nel terzo game. In un amen al GeoPalace è 1-6, l’Hermaea prova a restare in partita ma a metà set le lombarde sono avanti 14-8, archiviano il set a 13 e la gara 3-0.

Parola di coach

«Busto ha alzato il livello di gioco e si è visto: nel primo set qualche loro errore ci ha tenuto in partita e noi ci stavamo esprimendo pure su discreti livelli, dopodiché quel break nel primo set ha scavato il solco e il divario è diventato evidentissimo», si rammarica Guadalupi. «Sappiamo che Rebora al servizio può metterti in difficoltà, ma lì dovevamo mantenere la lucidità e giocare in maniera più corale. Ho visto molto disordine nella fase break, competenze saltate e palle semplici lasciate per terra, e questo fa saltare tutti i meccanismi», aggiunge il coach biancoblù. «In questo momento dobbiamo fare pochi ragionamenti sugli avversari, perché è la prima fase del campionato. Il girone è complicato e il livello medio-alto, ma si deve giocare anche quando l’avversario fa una buona partita».

