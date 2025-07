«Spazzamento, ripristinare i divieti di sosta nelle vie» 

Strade pulite ma per metà. Perché da quando a Selargius non sono più in vigore i divieti di sosta che venivano rispettati sino a qualche anno fa, le auto inevitabilmente restano parcheggiate e i bordi delle vie cittadine sporchi.

«È necessario attivare di nuovo l’ordinanza che vieta la sosta nelle strade dove di volta in volta è prevista la pulizia», l’appello del consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni. Il riferimento è alle regole che erano in vigore durante il precedente appalto di igiene urbana, con tanto di calendario che fissava giorni e orari di spazzamento con annessi divieti di sosta per consentire agli operatori ecologici di intervenire nelle strade libere da veicoli in sosta ai lati.

«Capisco che all’inizio questo potrebbe creare dei disagi ai cittadini», sottolinea Cioni, «ma il problema del parcheggio - magari una volta al mese - potrebbe essere superato se poi il risultato finale è avere una città più pulita e decorosa», fa notare l’esponente dell’opposizione. Appello fatto in Consiglio e accolto dall’assessore all’Ambiente Gigi Gessa: «Stiamo valutando da tempo di introdurre di nuovo i divieti di sosta per consentire alla ditta di poter eseguire interventi più puntuali e precisi», dice, «anche per noi avere strade perfettamente pulite è una priorità».

