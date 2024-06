Spazzamento notturno, pioggia di multe 

Un centinaio di multe, una dozzina di rimozioni e molte proteste. È il bilancio dell’entrata in vigore dello spazzamento notturno delle strade della città, entrato nel vivo dopo la sperimentazione delle scorse settimane.Il servizio è ripreso nella notte tra lunedì e martedì dalla zona di Santo Stefano e andrà adesso avanti a rotazione, sempre con l’ausilio della Polizia locale e del carro attrezzi.

Cartelli e proteste

I cartelli di divieto sono stati tutti scoperti. Anche se non mancano le proteste: in via Garibaldi, ad esempio, viene indicata come data di pulizia il primo sabato del mese. Così sabato scorso, primo giugno, i residenti hanno spostato le auto e si sono sobbarcati lunghi giri per trovare aree di sosta alternative, salvo poi scoprire che per primo sabato del mese si intende il primo sabato della prima settimana del mese, ovvero sabato 8.

Comunque sia anche lunedì nelle vie Turati, Gramsci, Nenni, S’Arrulloni non è che le cose siano andate benissimo. Le macchine spazzatrici hanno trovato sul loro cammino tantissime auto parcheggiate nonostante i divieti, così sono entrati in azione vigili e carro attrezzi. Risultato? Un centinaio le multe e una dozzina le rimozioni.

E stasera, primo mercoledì del mese, si continua nelle vie Toscanini, Allegri, Madrid , Oslo, Dublino, Tazzoli, Fieramosca, Manno, Settembrini, Donizetti, Rossi Vitelli, Italia e Andorra con divieti di sosta dalle 23 di stasera alle 5 di domani mattina. Domani invece si passa per le vie Olanda, Belgio, Portogallo, Germania, Danimarca, Bulgaria, Sanzio, Corridoni, Gozzi, Alghero, Cimitero, De Gasperi, Don Minzoni, Svezia e Liguria e così via nei giorni successivi. Tutto l’elenco completo delle strade si può consultare nel sito della De Vizia, e comunque orari e giorni sono indicati dai cartelli.

Le proteste

In via Garibaldi non sono mancate le proteste. «Se nel cartello indichi il divieto il primo sabato del mese e il primo sabato del mese cade il primo giugno, per me è chiaro che è in quella data che vige il divieto di sosta», osserva Gianpiero Atzori, «infatti tutti abbiamo spostato la macchina e ci siamo accorti che invece la pulizia non l’hanno fatta. Adesso in molti questo sabato parcheggeranno normalmente . Devono cambiare i cartelli perché alla fine se uno prende la multa in questo caso è giusto che faccia ricorso».

Carlo Melis è uno di quelli che sabato è sceso in fretta e furia sotto casa per spostare la macchina e si è sobbarcato lunghi giri per trovare un’area di sosta. «Tutti noi del vicinato ci siamo preoccupati di spostare l’auto e nessuno ha pensato che invece ci si riferisse a sabato prossimo, abbiamo solo pensato che il servizio fosse saltato anche perché pioveva. Sono indicazioni che possono trarre in inganno».

E dal primo giugno è fisso il supporto degli agenti della Polizia locale, dotati di pistola, allo spazzamento delle strade proprio per garantire lo spostamento delle auto parcheggiate nonostante i divieti. Multe che sicuramente saranno tantissime anche nei prossimi giorni in attesa che i cittadini si abituino al nuovo servizio.

