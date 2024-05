Spazzamento delle vie, nuovi divieti 

Il debutto non era andato nel migliore dei modi: 105 multe e una dozzina di rimozioni tra le vie Turati, Gramsci, Nenni e S’Arrulloni, nella prima notte di spazzamento stradale senza le auto parcheggiate.

Ma nessuno degli automobilisti multati ha presentato ricorso anche perché i cartelli parlavano chiaro.Le pulizie notturne, salvo modifiche dell’ultimo momento, dovrebbero continuare oggi con divieti di sosta dalle 23 alle 5 di domani mattina nelle vie Bizet, Boccherini, Volta, Rosas, Brigata Sassari, Cagliari, Porcu e Venezia.E qui le cose potrebbero farsi più difficili. Mentre infatti la volta precedente era più semplice trovare aree di sosta alternative tra gli sterrati di via Turati, piazza Marcora e l’ampio parcheggio in via Della Musica, le strade interessate questa volta offrono minori alternative, soprattutto in centro tra le vie Volta, Rosas, Porcu e Venezia. Lo spazzamento era già stato programmato poi per il primo lunedì e il primo martedì del mese prossimo. Con rimozioni con il carro gru.

