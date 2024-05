Spazzamento delle strade, nuovi divieti  

Salvo imprevisti, lunedì e martedì riprenderà lo spazzamento notturno delle strade senza le auto parcheggiate. Il primo lunedì del mese, come indicato dai cartelli, toccherà alle vie Turati, Gramsci, Nenni e S’Arrulloni, le stesse della prima giornata di sperimentazione del nuovo servizio.In quell’occasione erano presenti gli agenti della Polizia locale con il carro attrezzi e alla fine erano state contestate 105 multe a cui si erano aggiunte una dozzina di rimozioni.

Sarà quindi vietato lasciare l’auto in sosta in queste strade dalle 23 di lunedì fino alle 5 del mattino di martedì. Si proseguirà poi martedì, primo martedì del mese, e questo sarà un debutto, nelle vie Panzini, Pessina, Catalani e Cilea. Anche qui divieto di sosta dalle 23 di martedì, alle 5 del mattino di mercoledì. Sulla corretta riuscita del servizio di pulizia, resta l’incognita della presenza degli agenti della Polizia locale. Il regolamento dell’orario di lavoro approvato dall’amministrazione nei giorni scorsi che prevede un turno turno notturno, è stato infatti criticato dai sindacati, che hanno ventilato la possibilità di intraprendere altre azioni.

Proprio la mancata presenza dei vigili, nei giorni scorsi aveva causato il flop del secondo giorno di sperimentazione del servizio di spazzamento notturno in strade come via Bizet, Rosas, Volta, Brigata Sassari e gli operatori della De Vizia avevano dovuto portare avanti il servizio con l’80 per cento delle auto parcheggiate nonostante i divieti e nessuna rimozione e nessuna multa.

