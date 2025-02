Spazzamento delle strade, i divieti di sosta scattano 48 ore prima 

Stop alla sosta nelle strade di Selargius dove è prevista la pulizia con le spazzatrici. L’ordinanza stilata dalla Polizia locale è di pochi giorni fa, e valida sino a fine anno, richiesta dalla società che si occupa dell’igiene urbana in città, la San Germano.

Nel documento viene istituito il divieto di parcheggio - con rimozione forzata - dalle 8 alle 13, e richiesto il limite di velocità di 30 chilometri orari nella stessa fascia oraria. Nessun calendario con strade e giorni da rispettare: nell’ordinanza viene chiesto alla società San Germano di avvisare i residenti delle strade interessate di volta in volta dallo svezzamento meccanizzato, con apposita segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’intervento di pulizia. E per gli automobilisti che non rispetteranno il divieto imposto con ordinanza, scatterà inevitabilmente la sanzione.

Un nuovo metodo rispetto al passato: con il vecchio appalto esisteva un elenco di vie cittadine e un giorno al mese dedicato per lo spazzamento. Intervento che con il nuovo servizio viene svolto in gran parte con i mezzi meccanici, molti dei quali elettrici: una delle novità dell’appalto partito nel 2023, insieme ai nuovi mastelli con microchip consegnati casa per casa, in attesa che parta la tariffa puntuale per la Tari.

