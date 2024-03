Spazzamento delle strade, ecco i cartelli 

Prenderà il via oggi, la sistemazione dei cartelli per i divieti di sosta per lo spazzamento notturno delle strade. Saranno sistemati 500 cartelli con orari e giorni. I divieti di sosta saranno validi dalle 23 fino alle 5 del mattino, una volta al mese a rotazione in tutte le vie.Le auto lasciate in sosta nella zona programmata per lo spazzamento saranno portate via con il carro attrezzi. Si inizierà (forse in estate) con le vie Turati, Beethoven, S’Arrulloni e Salieri il primo lunedì di ogni mese. E poi a seguire il secondo lunedì, le vie Is Arenas, Pitz’e Serra, Cecoslovacchia e piazza IV Novembre, il terzo le vie Manara, Perdalonga, Della Musica e Boito e il quarto le vie Monteverdi, Palestrina, Principessa Yolanda e Piemonte. Il primo martedì toccherà invece alle vie Panzini, Pessina, Catalani e Cilea. Il secondo a viale Colombo, via Tasso, Cimarosa e Stradella, il terzo a via Brigata Sassari, Siena, Porcu e Bizet e il quarto alle vie Polonia, Borsellino, De Amicis e Norvegia.

RIPRODUZIONE RISERVATA