Spazzamento delle strade: ecco i cartelli 

Procede a ritmo spedito la sistemazione dei cartelli di divieto per lo spazzamento stradale nei diversi quartieri della città. Saranno in tutto 500 con l’indicazione degli orari in cui sarà vietato lasciare l’auto in sosta. Nei giorni scorsi gli operai hanno terminato i lavori in via Turati e nelle strade vicine. I divieti saranno validi dalle 23 fino alle 5 del mattino, una volta al mese a rotazione in tutte le vie.

Le auto che saranno parcheggiate nonostante i divieti nella zona programmata per lo spazzamento, saranno portate via con il carro attrezzi che sarà attivo in ausilio con una squadra della Polizia locale.

Una volta completata la sistemazione dei cartelli si partirà con la pulizia notturna che adesso viene ancora effettuata con le auto parcheggiate ai lati. Si comincerà da via Turati dalle 23,30 in poi e poi di seguito tutte le altre strade previste nel calendario.

