Spazzamento delle strade dal 6 maggio 

Dopo la sistemazione dei cartelli, parte il servizio di spazzamento stradale notturno in via sperimentale. Si comincia il primo lunedì del mese prossimo, il 6 maggio, come già annunciato in precedenza, dal quartiere di Santo Stefano e precisamente dalle vie Turati, Gramsci, Nenni, S’Arrulloni e Salieri.In tutte queste strade dalle 22 della sera prima alle 5 del mattino non sarà possibile parcheggiare.

I divieti di sosta con indicati gli orari e il giorno previsto per le pulizie, ora coperti da buste nere, entreranno così in vigore.Il servizio sarà portato avanti con l’ausilio della Polizia locale e se si rendesse necessario, con l’utilizzo del carro attrezzi per rimuovere le auto parcheggiate nonostante i divieti. In seguito sarà esteso anche alle altre strade della città.Finora la pulizia notturna è andata avanti con le auto parcheggiate a bordo strada che ovviamente non consentivano una bonifica ottimale. Adesso invece si spazzerà l’intera strada.

