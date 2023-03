Spazzafumo e Mura campioni regionali 

Il Festival del Cross si è concluso nel segno di Elisa Spazzafumo, che ieri ha fatto suo il titolo sardo Assolute sugli 8 km, nella quinta e ultima prova ad Arborea. Per l’atleta di Nando Vicari, un nuovo titolo regionale dopo quello ottenuto il 15 gennaio sui 3 km a Uta: gara intelligente la sua, su un percorso muscolare caratterizzato da vari tratti sabbiosi, affrontata in maniera controllata nella prima parte e con una seconda metà in netta progressione. Tra gli uomini sui 10 km, Giuseppe Mura non ha lasciato spazio a repliche imponendosi nettamente grazie a una corsa agile, autore di una gara affrontata in testa dall’inizio, senza forzare troppo. Tra gli Allievi a laurearsi campioni sardi sono stati Antonio Nuvoli (Runners Oschiri) sui 5 km e Giulia Carta sui 4 km (Isolarun) che, proprio come Giuseppe Mura, è seguita dal tecnico padovano Giulio Muzzolon. I titoli sardi societari per la categoria Ragazzi sui 1000 metri sono andati all’Atletica Dolianova, trainata dalla vittoria di Lorenzo Arba e con quattro atleti tra i primi otto, e alle Ragazze dell’Alasport di Antonello Cocco con 5 atlete tra le prime dieci.

Ordini d’arrivo Assoluti. Maschile km 10 : 1) Giuseppe Mura (M35, Libertas Campidano), 2) Davide Raciti (Igdp), 3) Pierfrancesco Aru (Olympia Villacidro), 4) Marco Marras (M45, id.), 5) Stefano Contu (M40, Amatori Terralba), 6) Sergio Mocci (M45, Olympia Villacidro), 7) Antonio Iorio (M50, Atl. Dolianova), 8) Denis Roma (M35, id.), 9) Fabrizio Dessì (Amatori Terralba), 10) Roberto Buttau (Atl. Tempio Pausania). Femminile km 8 : 1) Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna), 2) Elisa Cau (Runners Oristano), 3) Mariaelisa Marongiu (F40, Atl. Orani), 4) Valentina Congiu (F40, Atl. Dolianova), 5) Chiara Podda (Amatori Terralba).

RIPRODUZIONE RISERVATA