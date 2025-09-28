VaiOnline
Il festival.
29 settembre 2025 alle 01:19

"Spaziomusica" e quei 44 anni di ricerche, performance, concerti  Oggi parte la nuova stagione 

Tutto pronto al Conservatorio di Cagliari per la quarantaquattresima edizione di “Spaziomusica”, in partenza oggi. Il festival fondato da Franco Oppo, laboratorio e punto di riferimento per la musica contemporanea in Italia, sceglie quest’anno il titolo “Clusters” come chiave di lettura del suo cartellone. Un’immagine musicale e visiva insieme: grappoli di suoni che esplodono simultanei, densi e pulsanti, ma anche uno sciame che si muove all’unisono, intrecciando traiettorie individuali in un unico respiro collettivo. In questo segno, ogni concerto, installazione e performance diventa parte di un organismo condiviso, generando nuova energia e significato tra composizione, improvvisazione, arti performative e ricerca multimediale.

Il festival si articolerà in due fasi. Dal 29 settembre al 4 ottobre gli appuntamenti si svolgeranno al Conservatorio di Cagliari, con due concerti quotidiani (alle 17.30 e alle 18.30), pensati per esaltare le peculiarità acustiche della sala e offrire esperienze intime e raccolte. Dal 13 al 18 ottobre il festival si trasferirà al Ghetto, con due appuntamenti serali (alle 18.30 e alle 19.30) capaci di dialogare con i flussi culturali della città e con un pubblico più ampio.

Il costo del biglietto è di 2 euro per il singolo concerto, acquistabile esclusivamente in loco (non sono previste prevendite né prenotazioni). È disponibile anche un abbonamento a 15 euro valido per tutti i concerti in programma, sia al Conservatorio sia al Ghetto.

Primo appuntamento oggi alle 18.30 al Conservatorio di Cagliari con “Other Screens”, concerto che segna l’avvio della collaborazione con i dipartimenti di Composizione, Musica da Camera e Musica Elettronica dello stesso Conservatorio. Protagonisti saranno cinque giovani compositori tra i 20 e i 30 anni, distintisi negli ultimi anni nei corsi del Conservatorio e ora chiamati a presentare altrettante prime esecuzioni: Eleonora Altea, Diego Masala, Alessio Meloni, Andrea Nonnis e Nicola Piredda.

