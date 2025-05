Spazio Sardegna: gli ultimi incontri e Cabiddu al cinema 

Dopo 46 eventi, una rassegna cinematografica, tre appuntamenti inseriti nel cartellone principale in collaborazione con il Festival letterario Mediterranea si chiude oggi la missione sarda alla XXXVII edizione del Salone del Libro di Torino. L’Associazione editori sardi, che per lo Spazio Sardegna della Regione ha curato il programma degli eventi, ha previsto per la giornata di chiusura del Salone le ultime tre presentazioni.

Si inizia alle 11.20 con “Su Bisu”, in collaborazione con Aurea Nox, di Irene Salidu. Alle 12 Ettore Bartoli e Sergio Rassu, con Chirone Moderno Editore, presentano “Medicina interna”. Alle 15 lo Spazio Sardegna al Lingotto, lo stand L117-K118 del Padiglione 2, chiude con “Mommotti” (Amicolibro), con gli autori Mauro Fiori e Luca Spissu: tra misteri e memorie, la scomparsa di una bambina e il ritorno del fratello, in una Sardegna sospesa nel tempo, densa di segreti e silenzi da decifrare. Alle 20.30 l’ultimo appuntamento del Salone 2025 per la Sardegna sarà anche la conclusione della minirassegna cinematografica Sardegna frame by frame, in collaborazione con Aes e Federazione associazioni Sarde in Italia, al Cinema Centrale di via Carlo Alberto: sarà proiettato “Il figlio di Bakunin” di Gianfranco Cabiddu.

