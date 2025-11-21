VaiOnline
Sestu.
21 novembre 2025 alle 01:15

Spazio Samsa, nuovo murale di Giorgio Loi 

Con le sue mani, pennelli e colori, ancora una volta Giorgio Loi ha fatto una magia. L’artista sestese ha realizzato un nuovo murale, che orna la facciata dello Spazio Samsa in via Gramsci.

«Essendo un circolo culturale ricreativo e sportivo, ho pensato subito a dei soggetti che operano ovvero che hanno operato nei relativi campi», spiega Loi, che così riassume: «c’è un mostro sacro del teatro internazionale, Eduardo De Filippo, affiancato da un altro mostro sacro della musica sarda: Andrea Parodi. Nella parte centrale, omaggio il cinema italiano, con una scena di Nuovo cinema paradiso. Non poteva mancare un altro grande artista tanto legato alla Sardegna: Fabrizio De André. E poi c’è un trombettista, per onorare la musica di Paolo Fresu. In omaggio all'arte e la cultura del passato, un tempio greco fa da cornice».

Vincitore di vari premi, Loi ha realizzato moltissimi quadri e murales, alcuni dei quali visibili per le strade di Sestu.

