Spazio pubblico o giardino privato? Il dilemma di piazza Angioy  

Una piazza a Sestu riconoscibile come tale solo grazie una targa, “piazza Giovanni Maria Angioy”, ma separata dalla strada da un’alta recinzione, e accessibile solo dagli ingressi pedonali di una palazzina, sotto cui si trova.

Insomma, non siamo ne “Il giardino segreto”, classico romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett, ma poco ci manca; in pochi infatti conoscono questo incantevole spazio, in via Cagliari, simile a un giardino condominiale, ma battezzato come piazza. E ci sono alberi e prati, ma non ci sono panchine, o giochi. La situazione però è stata notata da molti, che si chiedono le ragioni di tale decisione.

L’area verde è stata realizzata come parte degli impegni di lottizzazione dallo stesso costruttore della palazzina, che l’ha chiesta in affido, su un terreno appartenente al Comune. Già dall’anno scorso si facevano i primi passi per farla diventare a gestione comunale, ma ultimamente tutto sembra quasi fermato. Intanto la manutenzione è stata curata dal condominio, e ora la piazza è in buone condizioni; in passato invece la situazione è sfuggita di mano, con la vegetazione che sporgeva anche fuori dalla recinzione, invadendo la strada. Indiscrezioni negli uffici comunali svelano comunque che ultimamente le comunicazioni non sono più tra impresa e Comune, ma tra Comune e un curatore, e ciò complica la situazione. La piazza comunque resta aperta a tutti e meriterebbe più visite.

