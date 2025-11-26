VaiOnline
Cultura.
27 novembre 2025 alle 00:16

Spazio Ilisso onora Francesco Ciusa oggi nella chiesa di San Carlo 

Spazio Ilisso e i suoi visitatori onorano Francesco Ciusa nella chiesetta di San Carlo, che custodisce le sue spoglie. Dal museo ieri e oggi ampio spazio a uno degli scultori più importanti dell'Isola. Le sue spoglie tornarono in città 37 anni fa.

«Il 26 novembre 1988 Nuoro accolse un ritorno atteso da decenni: le spoglie di Francesco Ciusa, lo scultore che aveva espresso nella forma l'anima più profonda della Sardegna, vennero riportate nella sua città natale e tumulate nella chiesetta, accanto a una copia de La madre dell'ucciso, l'opera che lo consacrò alla Biennale di Venezia del 1907.

Cronache dell'epoca raccontano un'emozione composta e collettiva: una comunità che riconosceva in Ciusa non solo un maestro dell'arte, ma una presenza capace di parlare ancora», dicono dal museo che, oltre alla mostra permanente, ne ha inaugurato una temporanea (“Francesco Ciusa. La forma del mito”), la più completa per numero di opere. Oggi alle 17 al museo visita guidata e omaggio con un saluto a Ciusa a San Carlo.

