Spazio Ilisso, l’edificio passa alla Fondazione di Sardegna 

La Fondazione di Sardegna investe su Spazio Ilisso, l'ex casa Papandrea restaurata in maniera filologica da Ilisso edizioni. Sarà firmato domani alle 11.30 a Nuoro il nuovo accordo tra Fondazione di Sardegna, Fondazione Ilisso Ets e Erica società semplice per l'avvio del progetto di acquisizione dell’immobile storico di via Brofferio, 23. L’accordo era già in fase di concretizzazione dallo scorso anno e mira a garantire la continuità della gestione museale e lo sviluppo delle attività culturali, in un edificio che necessita di tutele specifiche.

Saranno presenti il presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, il direttore della Fondazione Ilisso Raffaele Congiu, e l’amministratrice unica di Erica, Vanna Fois. Saranno loro a illustrare i contenuti dell’accordo e le prospettive future, anche per quel che concerne la gestione dello spazio, dei fruitori e operatori. Spazio Ilisso, inaugurato nel dicembre 2019 su iniziativa della omonima casa editrice, raccoglie oltre 35 anni di ricerca, editoria e mostre che palesano gli studi riportati dalle produzioni Ilisso, e non solo. L’edificio ospita una collezione permanente di scultura e ceramica sarda del Novecento, archivi di arti applicate e fotografia, esposizioni temporanee e attività didattiche. La sede è casa Papandrea, complesso composto da un’abitazione dei primi dell'Ottocento e da un ampliamento in “liberty sardo” dei primi del Novecento che riportano alla famiglia Papandrea: tra i suoi membri Michele Fortunato Felice, detto Feletze, sindaco di Nuoro nel 1914 e sottotenente della Brigata Sassari, morto sull’altopiano di Asiago il 28 gennaio 1918.

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