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04 novembre 2026 alle 00:30

Spazio Ilisso, l’edificio passa alla Fondazione di Sardegna 

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La Fondazione di Sardegna investe su Spazio Ilisso, l'ex casa Papandrea restaurata in maniera filologica da Ilisso edizioni. Sarà firmato domani alle 11.30 a Nuoro il nuovo accordo tra Fondazione di Sardegna, Fondazione Ilisso Ets e Erica società semplice per l'avvio del progetto di acquisizione dell’immobile storico di via Brofferio, 23. L’accordo era già in fase di concretizzazione dallo scorso anno e mira a garantire la continuità della gestione museale e lo sviluppo delle attività culturali, in un edificio che necessita di tutele specifiche.

Saranno presenti il presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, il direttore della Fondazione Ilisso Raffaele Congiu, e l’amministratrice unica di Erica, Vanna Fois. Saranno loro a illustrare i contenuti dell’accordo e le prospettive future, anche per quel che concerne la gestione dello spazio, dei fruitori e operatori. Spazio Ilisso, inaugurato nel dicembre 2019 su iniziativa della omonima casa editrice, raccoglie oltre 35 anni di ricerca, editoria e mostre che palesano gli studi riportati dalle produzioni Ilisso, e non solo. L’edificio ospita una collezione permanente di scultura e ceramica sarda del Novecento, archivi di arti applicate e fotografia, esposizioni temporanee e attività didattiche. La sede è casa Papandrea, complesso composto da un’abitazione dei primi dell'Ottocento e da un ampliamento in “liberty sardo” dei primi del Novecento che riportano alla famiglia Papandrea: tra i suoi membri Michele Fortunato Felice, detto Feletze, sindaco di Nuoro nel 1914 e sottotenente della Brigata Sassari, morto sull’altopiano di Asiago il 28 gennaio 1918.

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