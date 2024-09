Spazio Ilisso eccellenza culturale 

Importante riconoscimento di eccellenza culturale a Spazio Ilisso promosso come “museo accreditato” nel Sistema museale nazionale. Un decreto lo inserisce nell’Albo regionale degli istituti e luoghi della cultura della Sardegna e lo accredita nel Sistema museale nazionale. Il traguardo attesta il ruolo nel panorama museale e l’impegno nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale sardo. L’accreditamento implica vari requisiti e il superamento di una rigorosa procedura di valutazione, che esamina i livelli di qualità dell’offerta culturale e verifica il rispetto degli standard stabiliti a livello nazionale e internazionale, dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura. Spazio Ilisso si è sempre distinto per la qualità delle sue mostre, la cura degli spazi e nella conservazione delle opere, come pure per l’attenzione dedicata all’educazione e alla divulgazione artistica.

«Spazio Ilisso - sottolinea una nota - ringrazia coloro che hanno contribuito a questo successo: i collaboratori, i collezionisti che mettono a disposizione le opere d’arte, i creativi e gli artisti che animano attività collaterali e potenziano le proposte espositive e soprattutto il pubblico, la cui partecipazione, supporto e affetto in questi 5 anni sono stati fondamentali».

RIPRODUZIONE RISERVATA