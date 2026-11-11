La Fondazione di Sardegna acquisisce casa Papandrea, sede di Spazio Ilisso, e garantisce altri 10 anni di gestione tramite una convenzione con la Fondazione Ilisso. L'accordo è stato firmato ieri mattina in via Brofferio dal presidente Giacomo Spissu, dall'amministratrice di Erica, Vanna Fois, e dal direttore della Fondazione Ilisso, Raffaele Congiu.

«Acquisiamo il bene, ma facciamo una convenzione con chi si è occupato finora di questo spazio affinché continui a occuparsene», ha detto Spissu. Per Fois è «una scelta di grande sostegno per la comunità, per l'Isola e Spazio Ilisso che potrà crescere e migliorare ancora». «Vogliamo creare un dialogo vivo, un rapporto sempre più stretto con la comunità locale, i giovani e le scuole», ha aggiunto Congiu.

«Questo passaggio – ha osservato il sindaco Emiliano Fenu – rende Nuoro punto di riferimento nell’Isola. Da parte nostra il pieno supporto per una realtà che continua a dare tanto». Per il presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini «l’accordo segna l'attenzione verso una realtà come Ilisso, da sostenere e incoraggiare».

Presenti ieri anche Roberto Deriu, consigliere regionale Pd, Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari, Ugo Collu, Nadia Secchi, Pasquale Mereu per la Fondazione di Sardegna, l'assessore comunale Pino Mercuri e il presidente della Camera di commercio, Agostino Cicalò.

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