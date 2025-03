Spazio, il ddl passa alla Camera tra le polemiche 

Roma. «L’Italia indica all’Europa la rotta per lo Spazio». Adolfo Urso festeggia il via libera alla Camera al disegno di legge (133 sì, 89 no e 2 astenuti) che, nell’ira delle opposizioni, ora passa al Senato per la sua approvazione definitiva. Il ministro delle Imprese rivendica il primato di Roma sull’Ue per una legge sulla Space economy che, assicura, «rafforza la nostra sovranità tecnologica e proietta il nostro sistema industriale nel futuro. Un modello che ispirerà la normativa europea e consoliderà la nostra leadership». Il testo passa tra le polemiche. «Giù la Musk», è la scritta sui cartelli esposti in Aula alla Camera dai parlamentari di Avs al termine dell’intervento della parlamentare Francesca Ghirra che annunciava il voto «assolutamente contrario». E c’è chi si lamenta per un’Italia «svenduta a Musk».

Il Comint ha affidato uno studio di fattibilità all’Agenzia Spaziale Italiana sulle potenzialità di una costellazione satellitare nazionale in bassa orbita ai fini istituzionali e di sicurezza. Il provvedimento regola l’accesso allo spazio, promuove investimenti nella Space Economy, incentiva la ricerca e lo sviluppo di competenze e per valorizzare le tecnologie per l’osservazione della Terra, utili nella prevenzione dei rischi naturali e antropici. Per le attività spaziali svolte sul territorio italiano e per gli operatori nazionali attivi all’estero, è stato introdotto l’obbligo di ottenere un’autorizzazione, subordinata al rispetto di requisiti riguardanti la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle attività. Per il lancio di satelliti appartenenti alla stessa costellazione, è prevista un’unica autorizzazione.

