Spazio giovani e Skate park, disagi e proteste 

Lo Spazio giovani chiuso da una settimana per un guasto al riscaldamento, lo Skate park inutilizzabile al calar del sole per problemi all’illuminazione e il giardino sensoriale del Ceas Aristanis in stato di degrado: la città rischia di perdere punti di riferimento fondamentali per ragazzi e giovani. A sollevare il problema sono i consiglieri comunali di minoranza che hanno presentato un’interpellanza urgente al sindaco e all’assessorato competente. La prima firmataria Francesca Marchi evidenzia che «il problema è stato segnalato da giorni dal gestore del centro ma lo Spazio giovani, viste le temperature stagionali, è ormai chiuso da una settimana precludendo lo svolgimento regolare delle normali attività».

Criticità anche per lo Skate park: «A causa di un guasto all'impianto di illuminazione, deve essere chiuso all’imbrunire per garantire l’utilizzo degli spazi in piena sicurezza». Per quanto concerne il giardino sensoriale invece «gli stradelli che lo percorrono sono in gravi condizioni di dissesto, motivo per il quale il gestore si è trovato costretto a chiuderli per evitare incidenti ai visitatori». L’interpellanza chiede tempi certi per le riparazioni, la manutenzione degli spazi e azioni per evitare che simili problemi si ripetano. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA