Spazio Domosc, c’è Arterità festival  

Riprende la marcia di Arterità festival - La periferia è il centro dell'arte!, la rassegna curata da L’Aquilone di Viviana, compagnia, diretta da Ilaria Nina Zedda e Marco Quondamatteo, che rientra nelle iniziative di Cagliari dal Vivo, progetto realizzato con il contributo del Comune di Cagliari e con il sostegno del Ministero della Cultura.

Si riparte martedì alle 21 allo Spazio Domosc (via Newton 12), con La pescatrice di perle, produzione della compagnia pugliese Acasà, di Bari, firmata da Valeria Simone, con Stella Addario. Uno spettacolo che parte dall’esperienza di apolide e di rifugiata di Hannah Arendt, la filosofa, politologa, storica tedesca, naturalizzata statunitense (le venne ritirata la cittadinanza tedesca nel 1937), e che si è aggiudicato l’importante premio della critica al Roma Fringe Festival 2021.

Giovedì alle 19, nella stessa sede va in scena lo spettacolo di teatro circo per famiglie Ginette et son monde, con Céline Brynart, artista belga, produzione della compagnia sassarese Theatre en vol. Venerdì alle 21, sempre in via Newton 12, sarà la volta dello spettacolo teatrale Filu mè, della compagnia Antas Teatro di San Sperate, liberamente tratto da “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo. La piece sarà messa in scena in limba, portando, come fa intuire il titolo dello spettacolo, il personaggio Filumena (e l’attrice Ida) dentro la vita della donna Ida, quando era una giovane ragazza sarda di sessant’anni f

Arterità’ festival proseguirà a settembre con un’intensa attività laboratoriale, teatrale, interculturale per l’infanzia e per l’adolescenza, transdisciplinare, di danza inclusiva, per studenti e studentesse degli istituti superiori cittadini.

