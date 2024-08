«Spazio da liberare, deve essere restituito a chi rispetta le regole» 

«Bisogna restituire piazza del Carmine alla cittadinanza per bene e alla famiglie». Ne è assolutamente convinto Adolfo Costa, presidente del comitato di quartiere, intenzionato a riportare questo angolo bistrattato di Cagliari ai fasti di un tempo.

«Siamo fiduciosi e ci aspettiamo tanto dal sindaco, con cui ho già avuto modo di parlare dei problemi purtroppo noti e sotto gli occhi di tutti: scippi, spaccio alla luce del sole e accoltellamenti sono pressoché all’ordine del giorno, oltre al degrado che da anni siamo costretti a sopportare. Una situazione denunciata più volte e non più tollerabile», osserva. «Ovviamente occorre un intervento congiunto delle forze dell’ordine che consenta di liberare la piazza dalla delinquenza e di ripristinare la sicurezza che ora manca e un calendario di eventi di vario genere che non si limiti alle festività ma permetta di rivitalizzare lo spazio e di farlo rivivere tutto l’anno. Soltanto così si potrà riprendere a vedere la piazza frequentata dalle famiglie e dai bambini, di Stampace e non solo. Così come accadeva in un passato sempre più lontano».

