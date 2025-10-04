“Spazio compiti” nella biblioteca 

Tra le iniziative della biblioteca di Sini, l’ultima è lo “Spazio compiti”. La struttura, infatti, ha deciso di dedicare un appuntamento settimanale (il mercoledì dalle 17 alle 18.30) per i bambini della scuola Primaria e Secondaria di I° grado. Uno spazio nel quale i bambini potranno svolgere i compiti ma non solo; sarà un momento di socializzazione, di espressione Al termine dei compiti ci saranno momenti di svago dal valore educativo. L’iniziativa si terrà appunto negli spazi della biblioteca comunale. ( g. pa. )

