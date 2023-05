«Spazi vulnerabili, bar e ristoranti sono dei presidi» 

Spazi pubblici e aperti delle città che diventano “sensibili”, «vulnerabili», dice Ginevra Balletto, docente di Tecnica e pianificazione urbanistica all’università di Cagliari. Come proteggerli? Un problema di molte città, anche di rilievo, vedi Roma. «La vulnerabilità dipende da diversi fattori, uno è rappresentato dai cambiamenti degli stili di vita che fanno vivere la città h24», spiega l’esperta. E aggiunge. «Le città sono uno spazio che offrono diverse possibilità, quando si arriva a chiudere uno spazio durante la notte è perché non si è trovata una soluzione diversa. Il che, però», avverte, «non significa che non sia stata indagata» e cercata. «Ma il modo in cui si prendono le decisioni deve necessariamente tenere conto del bilanciamento tra costi e benefici». Tradotto: se il Comune organizzasse un sistema di controllo e vigilanza del Bastione durante la notte, con telecamere e personale (almeno una persona) spenderebbe ogni anno non meno di 40mila euro. Soldi che non ha (e che non aveva neppure in passato) e che dovrebbe scaricare sulla collettività. «Ogni luogo ha bisogno di un presidio», spiega Ginevra Balletto. «I servizi», come bar e ristoranti, per esempio, «lo sono. Perché se un luogo è “presidiato”», vedi Su Siccu , «è più difficile che si verifichino comportamenti degenerativi». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA