Spazi urbani recuperati con i colori dei murales 

A Tonara, Comune e Pro Loco promuovono il recupero di spazi urbani e la valorizzazione delle tradizioni col progetto “Iscalas chi contanta istorias, cun filos e tramas de memoria”.Per l’iniziativa finanziata dall’assessorato regionale alla cultura con 100 mila euro, sono stati realizzati alcuni murale sulla storia della comunità, mentre sono ai nastri di partenza i lavori di recupero degli antichi forni del pane, fornaci e luoghi di lavorazione del torrone.«Attualmente - commenta il presidente della Pro Loco, Pierluigi La Croce - sono stati realizzati 4 dei 5 murales in obiettivo, ultimo quello dell’artista atzarese Mauro Patta nella casa alloggio del paese riproducendo una ninna nanna fra nonna e nipote, in un dialogo fra generazioni. L’obiettivo vuole essere quello di concludere il progetto entro luglio, realizzando un ultimo murale e, favorendo, il recupero degli altri luoghi di pregio che rimandano alla nostra identità». Ad esprimere soddisfazione, sui social, il muralista Mauro Patta: «Si tratta di una ninna nanna cantata al buio davanti ad un fuoco, mettendo a confronto le vecchie generazioni con le nuove – ha scritto Patta esprimendo – un ringraziamento alla comunità montana per la concessione della parete e al personale della struttura». (g. i. o.)

