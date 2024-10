Spazi ridotti per le nuove sepolture: via ai lavori 

Gli spazi per le nuove sepolture sono sempre meno: per questo il Comune di San Gavino ha finanziato con 80mila euro la costruzione di nuovi loculi e urne funerarie. «In attesa dell’ampliamento del cimitero per il quale c’è già il finanziamento, vista l’emergenza sui loculi disponibili, abbiamo ritenuto doveroso investire sulla costruzione di nuovi, che saranno in tutto 64 – spiega il sindaco Stefano Altea che ha anche la delega ai Lavori pubblici –. Grazie al lavoro dell'ingegner Gianluca Figus, consigliere con delega ai servizi cimiteriali, stiamo dando grande attenzione al miglioramento complessivo di questo servizio fondamentale». Nel cimitero ci sono già spazi anche per le cellette per ossario o urna.

Con i nuovi loculi sarà al momento risolta l’emergenza di nuove sepolture, ma restano altri problemi per i quali i cittadini sollecitano una soluzione, a cominciare dall’ingresso che presenta difficoltà soprattutto per le persone che hanno una mobilità ridotta. Ad oggi le scale per raggiungere le sepolture poste più in alto non sono di facile accesso per le persone più anziane. Ora si attendono i lavori di ampliamento del cimitero che permetteranno di investire 330mila euro e di acquisire anche aree esterne alla zona ora utilizzata per le sepolture. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA