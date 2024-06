«Spazi pubblici affidati senza titolo» 

Un piatto ricco con due luoghi importanti di Sestu: l’edificio nel Parco Comunale e Casa Ofelia, entrambi del Comune. E un’accusa pesante: la Scuola Civica di Musica e la Pro Loco li occuperebbero senza averne titolo.

L’accusa

La denuncia è della consigliera comunale Michela Mura, capogruppo del Pd, in un intervento nell’ultima seduta di Consiglio e poi ripreso anche sui canali social con molti commenti. «Sia il locale pubblico nel parco di via Fiume, sia Casa Ofelia, vengono utilizzati da soggetti senza una convenzione che ne regola l'affidamento. Da quattro anni la Consulta Anziani non esiste più e non ha un posto in cui riunirsi», continua la consigliera Mura, «manca un luogo di aggregazione per gli anziani». Prima infatti la sede della Consulta era l’edificio nel Parco Comunale, chiuso per lavori, e poi assegnata alla Scuola Civica di Musica. «Non sono stati forniti altri spazi, come ad esempio Casa Ofelia». Da qui l’accusa: «Gli spazi pubblici non si concedono come una proprietà privata, senza evidenza pubblica e trasparenza».

L’assessore

Accuse respinte dall’assessore alla Cultura Matteo Taccori. «I locali non sono occupati abusivamente». Nel caso di quello del Parco, «la Scuola Civica di Musica è un’attività del Comune, che ne affida la gestione con una gara d’appalto. Per le prestazioni erogate il Comune paga alla Scuola un canone di servizio, finanziato da un contributo regionale, da un contributo comunale e dalle quote degli alunni. In questo caso», dichiara Taccori, «non serve una convenzione o evidenza pubblica per assegnare i locali dal momento che sono stati messi a disposizione dal Comune nel capitolato di gara».

Ma anche a Casa Ofelia «non c’è occupazione abusiva», dice l’assessore. «Il Comune è l'unico titolare e gestore ed è sempre disponibile per le associazioni che vogliono usarla, attraverso una semplice procedura gestita dall'ufficio cultura». Certo, qui la Pro Loco ha svolto tante attività, ma utilizza in modo fisso solo alcune stanze, «per il Servizio Civile Digitale».

Gli anziani

La situazione degli anziani è complicata dal fatto che la Consulta, che gestiva il locale del Parco, dopo la dipartita dell’ultimo presidente, non si è più riformata: «Abbiamo provato più volte a ricostituirla, ma senza successo», racconta Taccori. Ma la situazione è temporanea, assicura. Per gli anziani sestesi «saranno resi disponibili i locali in piazza mercato, con un servizio gestito da una cooperativa. Anche l’affido dei locali nel parco è provvisorio, perché la Scuola Civica di Musica si sposterà nella Casa della Musica non appena sarà terminata». E conclude: «Mi spiace che per criticare l'amministrazione si attacchino anche gli uffici, che lavorano sempre con la massima correttezza».

