«Spazi necessari, siamo disponibili a nuove modalità» 

La premessa, dice Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna è che «i tavolini sistemati nei parcheggi blu», a pagamento, «sono necessari per il nostro lavoro». Quindi il Comune deve trovare subito la soluzione per risolvere lo “stallo” delle concessioni sospese dei tavolini nei parcheggi blu a pagamento. Detto questo, «come Fipe siamo disponibili a ragionare con l’amministrazione anche su concessioni che non siano per tutto l'anno», magari 9 mesi, perché attualmente non vengono utilizzate per tutti i dodici mesi. Basta fare un giro per la città per rendersi conto che in questa stagione la gran parte dei dehors restano vuoti. L’idea della Fipe troverebbe il consenso dei residenti che da sempre chiedono all’amministrazione di fissare regole che permettano di liberare i parcheggi dai tavolini durante l’inverno, quando sono poco o nulla utilizzati. Naturalmente, dice ancora il presidente della Fipe, «questa nostra disponibilità deve essere mirata ad avere una tutela». Detto diversamente: i ristoratori sono disposti a rinunciare a una parte temporale della concessione, andando incontro alle esigenze dei residenti, ma chiedono al Comune regole chiare e certe. »Oggi è tutto aleatorio». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA