Spazi in concessione, nuovo scontro 

Conflitti di interesse e opportunità. Sono le obiezioni della minoranza verso «un’amministrazione allo sbando» che riaccende la polemica sugli spazi comunali dati in concessione alla «solita associazione per uno spettacolo a pagamento», così attaccano i gruppi “Quartucciu nel cuore”.

L’accusa

«Con delibera di Giunta l'assessorato alla cultura ha impartito indirizzi al settore patrimonio, che fa però capo a un altro assessorato, per la concessione in uso del Teatro Olata. La prevaricazione dell'assessorato alla cultura su quello al patrimonio non si conta più», attaccano Michela Vacca e Franco Paderi, «trattandosi di scelte di esclusiva competenza del secondo e in ragione delle responsabilità anche erariali, semmai fosse stato nelle sue intenzioni non si intuisce perché l'assessore Secci non si sia prodigato a predisporre gli atti necessari alla concessione d'uso per tempo».

Per l’opposizione, il settore Patrimonio «il cui responsabile è il marito dell'assessora Contini», è asservito all'assessorato alla cultura e così l’assessore al patrimonio si è trovato davanti al «fatto compiuto e, gioco forza, ha dovuto assecondare le decisioni prese per lui da altri». Inoltre ricordano che «l'operatore economico che ha aderito alla manifestazione di interesse è lo stesso ad aver sottoscritto con l'assessorato alla cultura il contratto di collaborazione per la gestione di spettacoli e manifestazioni per 60 mila euro».

L’affondo

Il riferimento è alla cooperativa “Forma e Poesia nel Jazz” che ha ottenuto l’incarico attraverso un bando pubblico. «La casualità dei fatti lascia molto da pensare, soprattutto se si ripercorre tutto l'iter amministrativo di questo procedimento piuttosto strampalato», proseguono i consiglieri. «Il patrimonio immobiliare pubblico è oramai diventato strumentale alla propaganda elettorale altrimenti non si comprende neanche l'uso inopportuno dello stemma del Comune nella locandina pubblicitaria dell'evento a pagamento, quasi a lasciar intendere che si trattasse di una manifestazione partorita dall’ingegno dell’assessorato alla cultura».

La replica

Per Contini l’opposizione fa molta confusione sulle competenze. «Nessuna prevaricazione: le decisioni di affidare o meno le strutture per attività culturali e sportive sono di competenza del mio assessorato. Quelle del patrimonio sono esclusivamente quelle di bandire, valutare i costi ed assegnare le strutture, il motivo di una sola partecipazione è probabilmente legato al fatto che abbiamo deliberato troppo tardi rispetto alla programmazione estiva di chi organizza spettacoli».

Per Secci, invece, tutto nasce dall'esigenza di utilizzare al meglio il patrimonio comunale senza favoritismi. «Ogni assessorato propone, è poi il patrimonio a definire modalità, tariffe e compatibilità della struttura. Infatti c'è una successiva delibera che ha predisposto il bando, al quale mi pare abbia risposto un solo operatore», sottolinea.

