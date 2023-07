Spazi esterni chiusi per il piccolo bar: «Un colpo mortale» 

«Con questa chiusura, il Comune ha mostrato a tutta la città come si uccide un’attività imprenditoriale». Nessuno si aspettava che la prendesse bene, Massimiliano Serra, la sanzione accessoria (che si somma alla multa) della chiusura fino al 26 agosto dello spazio esterno della caffetteria di famiglia “La Mole” in via Torino. In realtà, come specifica lo stesso 49enne, la reazione è disperata.

Dopo aver contestato un’area occupata dai tavolini esterni maggiore rispetto a quella consentita, il Comune gli ha sospeso la concessione del suolo pubblico: fino al 26 agosto. Il bar può però aprire. «E che ci faccio, col bar, senza i tavolini? La caffetteria è minuscola, lavoro solo grazie al fatto che ho posti a sedere all’esterno, ma con la concessione sospesa di fatto non abbiamo la possibilità di coprire nemmeno le spese che sollevare la saracinesca comporta», si dispera Serra. La famiglia sta meditando di non aprire “La Mole” per tutto il periodo di inibizione per il suolo pubblico, contro la quale sta preparando una controffensiva legale.

Il punto è, sostiene Serra, che «i tavolini sono una parte in un’area privata, per un’altra su suolo pubblico, ma i vigili mi hanno conteggiato i posti a sedere come se fossero tutti su area pubblica. Invece non è così, e ci stanno causando un danno gravissimo». (l. a.)

