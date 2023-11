Spazi alla mediateca, archiviate le accuse per Truzzu e Angioni 

La vicenda, finita in Tribunale, tra l’ex assessora Paola Piroddi, il sindaco Paolo Truzzu e il consigliere comunale Antonello Angioni ha «un mero rilievo politico e certamente non penale». Così il giudice Michele Contini archivia il procedimento che vedeva indagati, con l’accusa di concorso in tentata concussione, Truzzu e Angioni. Archiviazione chiesta già dalla Procura e alla quale si era opposta la Piroddi. Una battaglia giudiziaria nata sull’assegnazione degli spazi della Mem.

«Una vicenda incredibile, che non mi ha mai fatto dubitare dell’azione della magistratura», commenta Truzzu sui social. «Una vicenda dolorosa, perché ha messo in dubbio alcuni principi fondamentali della mia formazione e azione politica: l’onestà e il rispetto della legalità».

Nell’ipotesi iniziale della Procura c’era il sospetto che ci fossero state delle pressioni indebite sull’ex assessora Piroddi (che aveva presentato una querela) e sull’ex dirigente comunale Antonella Delle Donne per consentire la permanenza della Società Umanitaria nella mediateca. Gli interrogatori e i documenti presentati da Truzzu e Angioni (assistiti dagli avvocati Rita Dedola, Marco Porcu e Michele Loy) hanno permesso di accertare che non vi era alcuna irregolarità.

