Spatuzza, dal pentimento alla libertà: dopo 26 anni chiude i conti con la giustizia 

Palermo. L’uomo che ha cambiato la storia della mafia alzando il velo sulle stragi e svelando clamorosi depistaggi ha chiuso i conti con la giustizia. Dopo 26 anni passati tra carcere e arresti domiciliari Gaspare Spatuzza non è più un detenuto ma non è ancora un cittadino completamente libero. Per esserlo dovrà trascorrere altri cinque anni sotto vigilanza. Si chiama libertà condizionale. Altre volte a Spatuzza era stata negata perché il suo percorso di redenzione non sembrava completato. Ora però le ultime perplessità sono state superate da un vaglio non solo del suo comportamento recente ma anche del contributo dato come collaboratore. Spatuzza non ha esitato a chiamare in causa Marcello Dell'Utri come garante dei rapporti tra mafia e politica, e ha pure confessato di avere partecipato come fedelissimo di Giuseppe Graviano, boss di Brancaccio, a 41 omicidi tra cui quello di don Pino Puglisi e di avere avuto una parte nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo poi strangolato e sciolto nell’acido.

RIPRODUZIONE RISERVATA