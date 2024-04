Paura nel tardo pomeriggio nel quartiere Fuorigrotta: uno sparo ha colpito a una gamba una 50enne in un'area verde in piazza Italia, a pochi passi dai giochi dei bambini. La donna se la caverà, ma è mistero sull’accaduto: non si sa chi abbia sparato né se il colpo fosse diretto a lei. Sul luogo è stato ritrovato un casco da motociclista, forse usato dal cecchino.