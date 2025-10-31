Sparo di Capodanno, Pozzolo condannato a un anno e 3 mesi 

Biella. Assolto per le munizioni, condannato per il porto illegale dell’arma: il parlamentare vercellese Emanuele Pozzolo è stato riconosciuto colpevole in Tribunale per lo sparo di Capodanno avvenuto nel 2024 a Rosazza. Un caso che si è trascinato per oltre un anno e mezzo tra indagini, periti e udienze. La pm Paola Francesca Ranieri in un’ora di requisitoria aveva chiesto una condanna a un anno e mezzo e 3000 euro di multa per porto illegale d’arma e per il tipo di proiettili con cui era caricato. E non aveva lesinato critiche alla difesa, che «ha tentato di minare la credibilità dei testimoni». L’avvocato Andrea Corsaro durante le conclusioni aveva cercato di smontare le accuse. Ma per Pozzolo, dopo una lunga camera di consiglio, è arrivata una condanna a un anno e tre mesi con sospensione condizionale della pena. Il giudice ha ritenuto fondata la contestazione legata al porto dell’arma - una mini pistola North American Arms detenuta in regime di collezione - in un luogo aperto al pubblico. Ha invece accolto la tesi della difesa, che escludeva che il revolver fosse caricato con munizioni vietate. Nella penultima udienza Pozzolo aveva sostenuto di averle acquistate regolarmente in una armeria. Il caso era scoppiato nel capodanno 2024 quando il deputato, che aveva festeggiato nella sua casa a Campiglia Cervo con la famiglia, aveva raggiunto a una festa privata a Rosazza il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, che era lì con parte della sua scorta e i familiari degli agenti, la sorella Francesca (sindaca del paese) e diversi esponenti di Fdi. Pozzolo aveva tirato fuori il mini revolver per mostrarlo ed era partito un colpo che aveva ferito Luca Campana, genero del caposcorta di Delmastro. Dopo il risarcimento il ferito aveva ritirato la querela ed erano rimasti in piedi solo due capi di imputazione. Durante il processo Pozzolo aveva sempre affermato: «Non sono stato io a sparare».

