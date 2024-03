Sparo di Capodanno, la perizia inguaia Pozzolo 

Biella. «Colpo accidentale partito da un maneggio non corretto del revolver ad opera di Emanuele Pozzolo. Quando è stato esploso il colpo, l'arma era impugnata e si trovava fra tre e cinque centimetri dal tavolo. Il revolver in sequestro era impugnato da Emanuele Pozzolo». Sono alcuni dei passaggi della consulenza balistica redatta, per la procura di Biella, da Raffaela Sorropago, nell'inchiesta sullo sparo di Capodanno a Rosazza.

L'elaborato depositato ieri non sembra spostare la tesi che a sparare, involontariamente, sia stato il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Il colpo sarebbe partito «durante l'apertura del tamburo e/o scarico dell'arma».

