Sparo contro l’auto di un pasticcere 

Uno sparo nella notte contro l’auto di un pasticcere parcheggiata in strada. È successo a Sanluri, in via Gramsci, ieri mattina intorno alle 4. L’obiettivo è stata una Ford Puma in sosta davanti alla pasticceria di Giorgio Figus, in un punto dal quale si accede ai laboratori interni allo stabile. Il fatto che in quel momento la porta d’ingresso fosse aperto non ha per nulla intimorito gli autori dell’ignobile gesto. Probabilmente il colpo è stato esploso dalla strada con una pistola: il proiettile, calibro 7.65, ha colpito la portiera della parte del guidatore.

Il racconto

«Come tutte le mattine – racconta Giorgio Figus – intorno alle quattro mi reco in negozio per accendere i forni, così quando i mie figli arrivano al lavoro è tutto pronto. Ieri mattina, una decina di minuti dopo il arrivo, ho sentito uno sparo, provenire dalla strada. Mi sono affacciato e non ho notato particolari che mi potessero far pensare a qualche fattaccio. Sono rientrato».

La sgradita sorpresa più tardi, all’uscita dal lavoro: «Come mi sono avvicinato alla macchina ho notato subito il foro sulla portiera, non poteva essere diversamente, era proprio accanto alla maniglia. Ho guardato a terra e ho visto il bossolo».

La denuncia

Figus è rientrato a casa e ha atteso che si facesse giorno per recarsi nella locale caserma dei carabinieri ed esporre denuncia.

«Non ho nemici – prosegue il pasticcere- e pertanto non non ho nessuno sui cui sospettare. Penso possa trattarsi di una ragazzata». È, al momento, l’ipotesi più plausibile.

Da un lato il proprietario dell’auto danneggiata, a Sanluri, è conosciuto come persona tranquilla, laboriosa e di buon carattere, e giudizi analoghi si raccolgono su tutto lo staff della pasticceria, composto di persone gentili e disponibili. Dall’altro, quella di martedì non era una notte qualunque a Sanluri.

Serata di musica

La serata a base di musica trap che ha preso il via intorno alla mezzanotte, uno spettacolo organizzato in occasione della festa di San Lorenzo, ha attirato nel centro abitato parecchi appassionati del genere, e non è assurdo immaginare che qualcuno, tornando a casa, abbia deciso di fare il tiro a segno sul primo bersaglio che gli capitava davanti.

I carabinieri al momento mantengono il massimo riserbo. Le indagini sono in carico alla Compagnia di Sanluri.

