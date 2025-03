Sparò al ladro in fuga, arrestato il vigilante «Omicidio volontario» 

Roma. Ha inseguito nel cortile condominiale uno dei ladri in fuga, puntandogli alle spalle la pistola ed esplodendo due colpi verso di lui. Poi è tornato indietro e ha sparato nuovamente in un’altra direzione. Sono gli ultimi istanti di vita di Antonio Ciurciumel, il ladro ucciso in un condominio di via Cassia a Roma a febbraio, ripresi da una telecamera di videosorveglianza che punta sul cortile del comprensorio dove vive Antonio Micarelli, la guardia giurata arrestata ieri con l’accusa di omicidio volontario. Le immagini riprendono anche la fase immediatamente successiva: si vede Micarelli avvicinarsi allo sportello di un’auto e premere il grilletto verso il lato di guida, prima che la macchina si allontani.

«Le immagini - scrive la gip Rosalba Liso nell’ordinanza di custodia cautelare - restituiscono un uomo con un braccio ben teso verso l’obiettivo. Lo sparo avviene a breve distanza tra lo sparatore e la vittima e vengono esplosi in totale ben dieci colpi», che «smentiscono totalmente sia l’aggressione con la mazza ferrata sia il doppio tentativo di investimento». Nell’ordinanza viene sottolineato che la guardia giurata non si è limitata «a sparare dei colpi in aria» per allontanare i ladri ma si è lanciato «senza scrupoli di sorta in una vera e propria caccia all’uomo».

Nell’ordinanza della giudice Liso non resta spazio per un dubbio sulla determinazione del vigilante a centrare il malvivente e a ucciderlo, nonostante non rappresentasse un pericolo per lui: «Dalla dinamica dei fatti ricostruita dalle immagini della telecamera di videosorveglianza e, in particolare, dal fatto che l’indagato si sia portato a distanza ravvicinata prima di fare fuoco (ripetutamente, a braccio teso e ad altezza d’uomo) si desume la volontà omicida dell’indagato».

L’elemento psicologico, quello che dal punto di vista penale indicherebbe la volontarietà dell’omicidio, nel testo viene sottolineato ancora una volta: «Quel che appare ancora più grave - aggiunge la giudice per l’indagine preliminare - è la circostanza che il Micarelli» secondo quello che si vede nel filmato si è «“atteggiato” a giustiziere, puntando l’arma contro i rapinatori, sino a colpirne mortalmente uno».

