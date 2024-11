Sparo accidentale, ferito un carabiniere 

Un colpo di pistola ha interrotto la routine all’interno del Tribunale per i minorenni e fatto scattare l’emergenza, temendo il peggio. In pochi istanti, attorno alle 8,45, in via Dante sono arrivate diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia, oltre a due ambulanze. Un sottufficiale, in servizio proprio nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura per i Minorenni, è stato soccorso perché ferito a una gamba. Il tempo di accertare cosa fosse accaduto e si è ricostruito che si è trattato di un fatto accidentale: il militare, mentre era solo nel proprio ufficio, ha afferrato la pistola d’ordinanza per raggiungere l’uscita ed è partito un colpo. Accompagnato in ospedale, al Brotzu, ha riportato una ferita al polpaccio.

La paura

Un avvio di mattina davvero concitato quello di ieri all’interno del grosso edificio all’angolo tra via Dante e via De Gioannis. Perché appena si è sentito il colpo d’arma da fuoco sono scattate immediatamente tutte le procedure di sicurezza previste a difesa di un luogo così sensibile. Sono entrati in azione i componenti delle forze dell’ordine che lavorano lì, con la segnalazione alle varie centrali operative. Intervento immediato anche delle guardie giurate. E in pochi minuti il Tribunale per i minorenni è stato circondato da pattuglie dei Carabinieri e della Polizia. Sul posto anche le ambulanze del 118 per i soccorsi.

Il sangue

Medici e infermieri si sono presi cura di un carabiniere, un sottufficiale di 51 anni, che lavora nella sezione di Polizia giudiziaria della Procura per i minorenni. Nessun attentato, nessun conflitto a fuoco, nessuna azione delittuosa. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari, insieme ai colleghi della Sezione operativa, si è trattato di un incidente. Il militare si trovava nel suo ufficio e doveva uscire per questioni di lavoro. Avrebbe afferrato la pistola, questa la versione emersa dopo i primi accertamenti svolti dai suoi colleghi dell’Arma, che per motivi da chiarire non aveva la sicura ed era carica, ed è partito il colpo. Fortunatamente non c’erano altre persone vicine a lui e il proiettile lo ha centrato al polpaccio.

Le indagini

Il militare, rimasto sempre cosciente, è stato poi accompagnato al Brotzu per essere medicato. I carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Cagliari hanno svolto tutti i rilievi e avviato le indagini per chiarire ogni aspetto, sotto il coordinamento della Procura.

