Sparito un gatto dalla base militare 

«Dalla base di Decimomannu è scomparso Scheggia». Il protagonista della vicenda, salito alla ribalta grazie alla pagina Facebook “Radio zampetta sarda”, è un giovane gatto che da qualche tempo si intrufolava, senza pass d’accesso, all’interno del perimetro dell’aeroporto militare tra Decimomannu e Villasor: «Scheggia – hanno fatto sapere le volontarie – è sparito giovedì. Viveva pacificamente alla base ma qualcuno lo ha portato via e abbandonato nonostante lo stessimo curando perché ferito gravemente a una zampa».

Dalla base arrivano smentite: «Il gatto – ha dichiarato un portavoce – è stato dislocato in un’area più idonea seguendo le procedure indicate dal servizio veterinario della Asl». Tutt’altro che pacifico, il felino avrebbe dimostrato più volte atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale in servizio, spedendo qualcuno dalla guardia medica. Non solo: gli animali possono creare pericoli l’incolumità di piloti e passeggeri. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA