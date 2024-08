«Sparito lo studio sui nomi delle vie» 

Il lavoro di ricerca sull’antica toponomastica locale, dall’associazione culturale “Impari po Imparai” nell’ambito del progetto “identità e valore” dell'assessorato comunale alla Cultura, alimenta le polemiche. Per l’opposizione questo lavoro «avrebbe potuto trasformare la percezione storica delle vie cittadine» e per questo criticano «la scelta di non portare avanti il progetto nonostante il compenso all’associazione per il lavoro svolto sia stato a suo tempo corrisposto». Dall’altra parte per l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini si tratta di accuse «false e infondate rivolte all’Amministrazione e di un accanimento ingiustificato», per il quale si tutelerà legalmente.

Il progetto

Per ricostruire quanto accaduto bisogna tornare al 2020. All’epoca il progetto “Identità e valore” era stato affidato dal Comune alle associazioni Gruppo Folk Campidano e su Cambusciu. L’associazione “Impari po Imparai”, sabato 17 ottobre, a DomusArt ha presentato durante il convegno la ricerca “Studio storico culturale sul centro storico e sulla toponomastica”.

«Il lavoro è stato commissionato dal Comune, a noi è stato dato dal presidente dell’associazione un rimborso spese di 500 euro. Tutto tracciabile», precisa Angelo Spiga, all’epoca presidente di Impari po Imparai. «Durante la conferenza abbiamo dato dei fascicoli con gli esiti la ricerca ai presenti e ne abbiamo consegnato uno anche all’assessora Contini e all’assessora Fois, con l’impegno - da parte della prima - che questo lavoro avrebbe avuto un seguito, ossia che sarebbero state messe le targhe per mantenere viva la memoria delle vecchie strade cittadine». Spiga oggi si dice rammaricato che «l’assessora faccia un passo indietro davanti agli accordi, seppur verbali, presi. Il lavoro esiste che sia andato perso o dimenticato dispiace molto».

«Nessun progetto»

Contini però ribadisce che «non è mai stato presentato in Comune un progetto sulla toponomastica da parte di Impari po imparai e tanto meno è stato mai retribuito e dimenticato nei cassetti, spendendo soldi pubblici».

La conferenza all’interno di “Identità e valore” c’è stata, ma sembra non esista un resoconto della stessa. «Non risultano agli atti del Comune e tanto meno conservati nei cassetti di nessun ufficio risultanze di studi ricerche fatte dall’associazione», sottolinea l’assessora, «né io né l’assessora Fois abbiamo ricevuto un ciclostile da parte loro. Se anche lo avessero prodotto, come dichiarano, avrebbero dovuto depositarlo agli atti del Comune o consegnarlo ufficialmente all’associazione che coordinava il progetto. L’associazione ha partecipato a una conferenza. Il compito per cui è stata contattata è stato corrisposto con un rimborso spese da loro sostenute per quell’esclusivo servizio che lì si concludeva». Per l’opposizione, invece, non si intuiscono le ragioni della polemica sollevata dall'assessora. «Lei stessa in Consiglio ne ha riconosciuto l'alto valore conoscitivo. Anziché perdere tempo in sterili polemiche, dovrebbe preoccuparsi di trovare i fondi per l'attuazione del progetto o valutare di finanziarlo con i nuovi fondi stanziati per “Identità e valore”», affermano Michela Vacca e Franco Paderi.

RIPRODUZIONE RISERVATA