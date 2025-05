«Sparito il quadro delle levatrici che hanno fatto nascere 20mila pirresi»  

Le sorelle Clelia e Lavinia Degli Agostini, originarie di Albignasego, sono ancora oggi ricordate con grande affetto a Pirri perché in quasi mezzo secolo di lavoro come ostetriche contribuirono a far nascere, dagli anni 30, ventimila bambini. Due donne straordinarie ritratte in un dipinto che per lungo tempo è rimasto esposto nella sede della Municipalità.

La segnalazione

Di recente, però, i locali di via Riva Villasanta sono stati ristrutturati e il quadro non è stato riesposto, neanche per Monumenti aperti. Apriti cielo!

Ad innescare la polemica è Daniele Vacca, paladino dell’identità pirrese nonché presidente dell’associazione “Antiche storie del mio paese”. «Il dipinto sarebbe stato sfrattato per non rovinare le pareti», protesta, «capisco che il restauro è stato ultimato da poco, ma quel quadro fa parte della nostra storia. A queste due donne dovrebbero fare un monumento, altro che non rovinare il muro».

La replica

Immediata la replica. «Desidero rassicurare i cittadini», afferma la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «non si tratta di sfratto ma di collocazione temporanea in luogo sicuro. Avere un’opera del genere ci onora: in futuro sarà affissa in sala consiliare per poter essere ammirata da tutti».

