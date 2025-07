Sparito da un mese, lo trovano morto in un fosso: fermato il figlio 

Pistoia. Era scomparso un mese fa, è stato ritrovato morto martedì. Il corpo, sepolto in una buca profonda nella sterpaglia tra Agliana e Quarrata, è irriconoscibile, ma gli inquirenti ritengono sia di Salvatore Blandino, 70 anni, vedovo. La scoperta del cadavere, secondo quanto appreso, sarebbe frutto di ricerche e accertamenti che andavano avanti da settimane. Sono stati i cani molecolari dei carabinieri a individuarlo, poi l’accelerazione nell’indagine nella notte, con il fermo del figlio dell’anziano. Da quanto ricostruito sembra che fin dai primi giorni della scomparsa, denunciata da una sorella di Blandino, gli inquirenti avessero ipotizzato che la sparizione fosse sospetta. Nell'abitazione del settantenne, in via della Repubblica a Quarrata, sarebbero state trovate tracce di sangue, con schizzi alti sulle pareti. I carabinieri ipotizzano che Blandino sia stato colpito con un oggetto contundente e poi trasportato e seppellito nel campo, dove è stato trovato. Le indagini avrebbero rivelato anche che il giorno della scomparsa il suo bancomat è stato utilizzata per prelevare 600 euro. Dopo la denuncia di scomparsa le ricerche avevano impegnato anche vigili del fuoco e la protezione civile, oltre ai carabinieri, con un punto di ricognizione in piazza Risorgimento a Quarrata. Il 27 giugno su Facebook il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti spiegava che le procedure di ricerca si erano «concluse» senza rintracciare lo scomparso: «Sulla questione seguiranno le opportune indagini delle autorità». A causa dello stato di decomposizione, la salma rinvenuta non è identificale visivamente. Per avere conferme definitive sull’identità e sulle cause del decesso, il corpo sarà sottoposto ad autopsia e il sua Dna verrà confrontato con quello dei familiari di Blandino.

RIPRODUZIONE RISERVATA