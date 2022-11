Spariti i soldi dei condomini: due condanne 

Le imputazioni risalirebbero tra il settembre 2018 e il gennaio 2019. Per cinque mesi – stando all’ipotesi del pm Danilo Tronci – le due donne si sarebbero appropriate della documentazione contabile, e di «varie somme di denaro», di proprietà di cinque condomini che avevano affidato loro la gestione di spese, interventi, attività varie in quanto amministratrici conosciute e ritenute affidabili.

Due anni e mezzo di reclusione e una multa da mille euro a testa, più l’obbligo di risarcire i condomini che sono costituiti parte civile versando un anticipo di 45 mila euro a titolo di provvisionale. Al termine del processo con rito abbreviato, il Gup del Tribunale, Roberto Cau, ha condannato le amministratrici di condominio le sorelle Laura e Donatella Melis, 59 e 55 anni, titolari della società Elledi (con sede in via Cugia), accusate di aver intascato oltre centomila euro di proprietà dei loro clienti.

Due anni e mezzo di reclusione e una multa da mille euro a testa, più l’obbligo di risarcire i condomini che sono costituiti parte civile versando un anticipo di 45 mila euro a titolo di provvisionale. Al termine del processo con rito abbreviato, il Gup del Tribunale, Roberto Cau, ha condannato le amministratrici di condominio le sorelle Laura e Donatella Melis, 59 e 55 anni, titolari della società Elledi (con sede in via Cugia), accusate di aver intascato oltre centomila euro di proprietà dei loro clienti.

Le contestazioni

Le imputazioni risalirebbero tra il settembre 2018 e il gennaio 2019. Per cinque mesi – stando all’ipotesi del pm Danilo Tronci – le due donne si sarebbero appropriate della documentazione contabile, e di «varie somme di denaro», di proprietà di cinque condomini che avevano affidato loro la gestione di spese, interventi, attività varie in quanto amministratrici conosciute e ritenute affidabili.

Da qui l’accusa di appropriazione indebita. Le titolari della società Elledì sono difese dall’avvocato Federico Castello, ma al processo si sono costituiti anche i condomini coinvolti nella vicenda: quello di “Via Carpaccio 8” era difeso dall’avvocato Giovanni Casti, “Piazza Svizzera 4, 5 e 6” dal legale Mario Maffei, mentre quello di “Via Cimarosa 32” dall’avvocata Anna Follese.

La vicenda

L’inchiesta era stata avviata dopo alcune querele presentate delle famiglie che regolarmente versavano le rispettive quote. Poi gli approfondimenti giudiziari hanno portato alla luce la presunta esistenza di altri episodi simili. In sostanza, come ricostruito dagli inquirenti, le due amministratrici avrebbero prelevato denaro dai conti dei diversi condomini per scopi diversi da quelli previsti e, non di rado, avrebbero evitato anche di pagare il dovuto a diverse aziende che avevano eseguito lavori, o prestato servizi, ai diversi immobili gestiti dalla Elledi. Tra le vittime il pm aveva elencato nell’atto di incriminazione Sarda Petroli, Distribuzione energia, La Favilla, Pes&Paolotti, Abbanoa, Elettricista Barbarossa, Enel, ditta Nuova Acir. A conti fatti la Procura aveva contestato prelevi ed ammanchi per 101.786,93 euro.

Il processo

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Tronci, Laura e Donatella Melis hanno chiesto al giudice per le udienze preliminari Roberto Cau di essere processate con il rito abbreviato, formula che consente – in caso di condanna – di ottenere la riduzione di un terzo della pena finale. Alla fine, dopo una breve camera di consiglio, il giudice ha ritenuto ambedue le imputate responsabili dell’appropriazione indebita, condannandole a 2 anni e 6 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni alle parti civili.

Tra novanta giorni saranno depositate le motivazioni, poi la difesa potrà presentare ricorso in appello. Ma la vicenda delle sorelle Melis potrebbe riservare nuovi sviluppi: in Procura sono arrivate altre querele e le due imputate sono imputate per fatti analoghi anche davanti ad altri giudici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata