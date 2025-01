Spariti i fiori dai cestini raccogli-rifiuti 

Erano stati rimessi in sesto e abbelliti pochi giorni prima di Natale. I cestini, sistemati dalla De Vizia nelle diverse strade della città, erano stati vandalizzati e per questo necessitavano di un restyling.Si era provveduto quindi a ridipingerli, a sistemare la ghiaia e sopra erano state inserite alcune piantine di anturium.

Peccato però che stiano già cominciando a sparire. Fiori e piante sono già stati rubati nella piazzetta davanti al mercato civico in piazza Dessì e in altre strade.

E in fondo c’era da aspettarselo. Perché ormai da tempo vengono rubate regolarmente le piantine dalle aiuole pubbliche e anche i vasi che privati cittadini mettono fuori dalle loro finestre. Stessa sorte per le piante fuori dalle attività commerciali.In via Brigata Sassari erano state anche immortalate alcune arzille vecchiette che, incuranti di essere viste, sradicavano i fiori dalle aiuole.

