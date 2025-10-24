Spariti gli abiti della dodicenne incinta 

Gli agenti della Squadra mobile sono a caccia di vestiti: quelli che la dodicenne rimasta incinta dopo aver subito una violenza sessuale indossava il giorno in cui, secondo il suo racconto, sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto mentre tornava a casa a piedi. Da quel giorno è passato poco più di un mese, visto che la denuncia è scattata solo quando la ragazzina si è presentata in ospedale perché non aveva più il ciclo mestruale, scoprendo così di aspettare un bambino.

L’inchiesta

Nei giorni scorsi gli investigatori della Questura sono andati a casa dell’adolescente, in un comune della Provincia di Cagliari che non indichiamo con maggior precisione a tutela della giovane vittima. Gli agenti hanno provato a recuperare i vestiti indossati quel giorno dalla ragazzina ma, a quanto trapela, quegli abiti non sarebbero ancora stati rinvenuti dalla famiglia e consegnati dagli inquirenti. Non solo. La Squadra mobile, coordinata dal primo dirigente Davide Carboni, è al lavoro anche per ricostruire nel dettaglio le modalità con sui sarebbe stata compiuta l’aggressione raccontata dalla dodicenne ai genitori.

La notizia è piombata in Procura dopo la segnalazione dei medici dell’ospedale dove la giovane è stata sottoposta ad accertamenti. Prima, stando a quanto raccontato dai genitori, la ragazzina era stata visitata dal medico di famiglia che, però, non avrebbe fatto scattare il cosiddetto «codice rosa», ovvero il percorso di accesso prioritario e riservato al pronto soccorso per le vittime di violenza.

Dopo la decisione di interrompere la gravidanza, presa in considerazione della giovanissima età della ragazza, la Procura – che ha affidato l’inchiesta ad uno dei pubblici ministeri del pool che si occupa di reati contro le “persone fragili” – potrebbe ordinare l’esame del Dna del feto: da quanto emerso nelle ultime ore, l’operazione non sarebbe così semplice; sarebbe tuttavia l’unico modo per ottenere il profilo genetico del violentatore.

Avvocati in campo

Il racconto della ragazzina, non ancora sentita dagli inquirenti per via dell’età, dovrà ottenere dei riscontri. La Squadra mobile ha interrogato i genitori, che si sono rivolti all’avvocato Fabrizio Rubiu per seguire da vicino l’andamento delle indagini.

Anche la 12enne potrebbe vedersi affiancare da un legale scelto dall’amministratore di sostegno che, nel frattempo, sarebbe già stato nominato dal Tribunale.

Al momento sembra essere esclusa l’ipotesi che l’adolescente possa aver inventato l’aggressione per nascondere una relazione con un coetaneo.

Gli investigatori, anche se gli accertamenti sono alle prime fasi, non sembrerebbero propensi a dubitare che la piccola sia stata realmente vittima di violenza. Nel frattempo le verifiche proseguono in segreto.

