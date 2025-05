Spariti box e clienti, il mercato in agonia 

Sono lontani i tempi in cui il mercato civico pullulava di vita e di clienti. Quando i box erano tutti pieni con fruttivendoli, panettieri e macellai che certo non potevano lamentarsi per le vendite. Adesso, passati anni, la struttura di piazza Dessì è il fantasma di quello che era: gli operatori sono rimasti in dieci, i box vuoti e coperti da teli mettono tristezza e i locali sono in condizioni critiche.

Vedere per credere: dai soffitti si intravedono fili, in alcune parti piove all’interno, le porte fanno fatica ad aprire e a chiudere. E il futuro appare sempre più incerto: si era parlato di un trasferimento, poi a quanto parre tramontato, in altra struttura in viale Colombo, poi di una riqualificazione del mercato attuale. Ma intanto tutto resta com’è.

La desolazione

«È davvero un peccato che una struttura come questa sia praticamente abbandonata», commenta Dario Cuccu mentre si avvia a fare la spesa, «ormai l’edificio è fatiscente, non viene quasi più nessuno. Mia moglie è una cliente affezionata, una città come Quartu non può fare a meno del suo mercato, ma dovrebbero metterlo a posto. È uno stabile che ha grandi potenzialità, al centro della città, non dovrebbe essere abbandonato alla sua sorte». Poco distante anche Rita Scalas è amareggiata, «ormai non c’è più niente. Prima sì che era un mercato con una vasta scelta ma adesso non è rimasto quasi nessuno. Chi ha potuto è scappato. La struttura è fatiscente, troppo brutto. Peccato perché prima era pieno di gente. Se lo rimettessero a posto e facessero lavorare le persone ci guadagnerebbe la città intera». Elena Puddu rincara la dose: «Sono appena stata nei bagni e la situazione è critica anche lì».

I boxisti

All’interno tra gli operatori la voglia di parlare è poca. «Stiamo aspettando che prendano una decisione sul da farsi», si limita a dire la presidente del Consorzio Sa Perda Mulla, lva Loche. Alessandro Puddu dal suo box di frutta e verdura non può che ammettere: «La struttura sta cadendo a pezzi, mancano lampade, le porte stanno crollando, la gente si lamenta. Siamo rimasti in dieci a tenere il mercato ancora in piedi e col tempo si sono perse attività importanti, ultimi i surgelati. E poi i parcheggi qui intorno sono occupati tutto il giorno dai residenti che hanno gli abbonamenti e non c’è nessun ricambio». E ancora Catia Serra, anche lei titolare di un box di frutta e verdura: «Questa struttura potrebbe dare tanto. Andrebbe rimessa a posto, potrebbero riunirci tutti in una parte, visto che siamo rimasti in pochi e nell’altra, che so, darla a ristoranti e altre attività». Si era parlato di viale Colombo, «ma a quanto pare il trasferimento non è fattibile. Ma credo che qualcosa bisognerà pur farla. Non si può lasciare un mercato così in agonia anche perché a rimetterci sono tutti i cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA