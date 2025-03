Sparite le tribune nel nuovo campo da calcio 

In dirittura d'arrivo il campo da calcio di via Ugo Foscolo ma tra il progetto originale e la realizzazione ci sono delle discrepanze. Il rettangolo erboso, che doveva essere uno dei fiori all'occhiello del paese, venne approvato dalla precedente giunta e progettato dall'attuale assessore allo sport Raffaele Pes. Dopo cinque anni i lavori sono stati portati avanti e proprio in questi giorni stanno per essere ultimati ma non è passato inosservato il fatto che rispetto al progetto iniziale non sono state realizzate le tribune.

La polemica

La questione non ha lasciato indifferente la minoranza che è intenzionata a presentare una richiesta di chiarimento nel prossimo Consiglio comunale. «Purtroppo – dice Sisinnio Zanda – non abbiamo molte informazioni sui lavori, so che il progetto è stato diviso in due parti per riuscire a svolgere gli interventi ma sulla questione delle tribune abbiamo poche informazioni».

Le tribune sarebbero dovute nascere in un lato del campo dove, per realizzarle, è necessario acquistare dei terreni dagli attuali proprietari. «Sappiamo che di tanto in tanto ci sono stati dei contatti con i proprietari dei terreni da parte di questi amministratori ma ad oggi, di fatto, non c'è stato nulla di concreto. Per questo ci riserviamo di fare una richiesta di chiarimento in Consiglio», conclude Zanda.

La replica

A spiegare i motivi di questa scelta è il sindaco Andrea Floris: «Per il campo trovammo un finanziamento di circa 800mila euro, insufficiente per completare l'impianto. Siamo riusciti a implementare la somma a 1,1 milioni circa». Dopo lo stanziamento delle nuove somme il progetto però ha visto una battuta d'arresto e per qualche anno non si sono visti alcun tipo di lavori nel campo. «I tempi per completare gli espropri, subito dopo la ripresa dei lavori erano davvero lunghi, anche se presente un accordo di massima con i proprietari che fu firmato dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico. Per questo abbiamo deciso di procedere con gli altri lavori perché l'accordo formalizzato tra l'ingegnere e i proprietari non era stato seguito da alcun atto giuridico».

Gli espropri

Floris spiega che i tempi per gli espropri saranno comunque lunghi: «Abbiamo deciso di procedere a blocchi separati per consentire subito il rifacimento del manto erboso e dare così la possibilità in tempi ragionevoli di rendere fruibile il campo alle società sportive. Il finanziamento poi è stato integrato da un’ulteriore somma di 250.000 euro con i quali si sta procedendo all'efficientamento energetico».

Nel campo sarà presente un impianto fotovoltaico, termico solare per l'acqua sanitaria e l’illuminazione con i Led. Dai conti forniti dal sindaco, il Comune, rivalutato il piano economico, ha stanziato per il primo step «600mila euro più i 250mila ottenuti dalla Regione, per un totale di 850.000. Per il secondo lotto, che comprende gli espropri e gli spalti, si valuterà una volta terminata questa fase».

